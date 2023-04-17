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1 час назад

Оливия Уайлд снимет сериал о рок-музыке

Газета.Ru

Актриса и режиссер Оливия Уайлд займется телевизионной адаптацией романов Дженнифер Иган «Визит отряда головорезов» и «Леденцовый дом». Об этом сообщает Deadline.

Оливия Уайлд снимет сериал о рок-музыке
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Уайлд также выступит как исполнительный продюсер проекта. Сериал будет выпущен студией A24.

«Визит отряда головорезов» получил Пулитцеровскую премию в 2011 году и представляет собой набор из 13 взаимосвязанных историй о рок-музыке с большим количеством персонажей. Все герои произведения связаны с Бенни Салазаром, руководителем звукозаписывающей компании, и его помощницей Сашей. В 2022 году вышло продолжение романа под названием «Леденцовый домик», в котором вернулись некоторые персонажи из предыдущей книги.

Оливия Уайлд дебютировала в качестве режиссера полнометражного кино в 2019 году, а до этого занималась только коротким метром и актерской карьерой. Ее первый фильм «Образование» получил премию Британской киноакадемии за лучший сценарий и стал одной из лучших рецензируемых лент. Уайлд также сняла психологический триллер «Не волнуйся, солнышко» с Флоренс Пью в главной роли.

Актеры,Оливия Уайлд,
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