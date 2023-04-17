Оливия Уайлд снимет сериал о рок-музыке

Актриса и режиссер Оливия Уайлд займется телевизионной адаптацией романов Дженнифер Иган «Визит отряда головорезов» и «Леденцовый дом». Об этом сообщает Deadline.

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Уайлд также выступит как исполнительный продюсер проекта. Сериал будет выпущен студией A24.

«Визит отряда головорезов» получил Пулитцеровскую премию в 2011 году и представляет собой набор из 13 взаимосвязанных историй о рок-музыке с большим количеством персонажей. Все герои произведения связаны с Бенни Салазаром, руководителем звукозаписывающей компании, и его помощницей Сашей. В 2022 году вышло продолжение романа под названием «Леденцовый домик», в котором вернулись некоторые персонажи из предыдущей книги.