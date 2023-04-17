Как Сальма Хайек готовилась к роли в фильме "От заката до рассвета"
"От заката до рассвета" – это американский экшн-хоррор 1996 года от режиссера Роберта Родригеса. В главных ролях снялись Джордж Клуни, Квентин Тарантино, Харви Кейтель, Джульетт Льюис и Сальма Хайек.
Актриса Сальма Хайек играла роль Сантанико Пандемониум, королевы вампиров и владелицы бара Titty Twister.
Блогер @KinoInfa рассказал, что подготовка актрисы к съемкам прошла не очень просто, так как актриса панически боялась змей. Узнав, что в сценарии есть эпизоды с живыми змеями, она хотела даже отказаться от роли. Чтобы Сальма Хайек не ушла с проекта, режиссер Роберт Родригес пошел на хитрость, сказав актрисе, что в случае отказа, роль уйдет певице Мадонне. Сальма согласилась на съемки, но ей потребовалось два месяца постоянных походов к психотерапевту, чтобы преодолеть свой страх.
Подробнее том, как Сальма Хайек готовилась к роли в фильме "От заката до рассвета", смотрите в видео.
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