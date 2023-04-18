Пересильд предложили дать звание Героя России

Директор гильдии актеров Валерия Гущина в беседе с Юлии Пересильд , которая сыграла главную роль в фильме «Вызов» , снятом в космосе.

По ее словам, «бумага еще не оформлена», однако это должно произойти в ближайшие две недели. Также Гущина подчеркнула, что решение пора было принять давно.