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3 часа назад

Пересильд предложили дать звание Героя России

Lenta.ru

Директор гильдии актеров Валерия Гущина в беседе с Юлии Пересильд, которая сыграла главную роль в фильме «Вызов», снятом в космосе.

Пересильд предложили дать звание Героя России
Фото: Лента.руЛента.ру

«В целом, считаем, что это подвиг и Юлию Пересильд, первую женщину-актрису в космосе, стоит наградить», — отметила Гущина.

По ее словам, «бумага еще не оформлена», однако это должно произойти в ближайшие две недели. Также Гущина подчеркнула, что решение пора было принять давно.

Съемочная группа «Вызова» прилетела на МКС 5 октября и вернулась 17 октября 2022. Сюжет «Вызова» вращается вокруг врача (роль исполняет Юлия Пересильд), которая вынуждена за месяц подготовиться к космическому полету, чтобы отправиться на МКС ради спасения космонавта.

Актеры,Вызов,Юлия Пересильд,
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