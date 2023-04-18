Алексей Гаврилов рассказал о сериале «Жизнь по вызову – 2»:

Алексей Гаврилов – российский актер, продюсер и предприниматель. Известен по роли Гоши Рудковского в телесериалах «Универ» и «СашаТаня». В интервью «ФедералПресс» Гаврилов рассказал о новой роли в нашумевшем сериале «Жизнь по вызову – 2», о съемках с Павлом Прилучным и о том, почему он вернулся в Россию после шести лет жизни в Азии.

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Начались съемки второго сезона сериала «Жизнь по вызову». Алексей, какую роль вы играете?

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— Я играю роль очень хитрого, умного адвоката Ружинского, личного помощника главного героя и злодея этого сериала. Помогаю ему в осуществлении различных бизнес-схем, отстаиваю интересы его бизнеса в сериале, и это очень интересная, интеллектуальная и глубокая роль для меня. И, конечно, отрадно работать с Александром Яцко и вместе творить глубину этой роли и психологическую глубину наших героев в сериале.

С кем сложнее всего сработаться на площадке?

— Со всеми очень легко работать, потому что с Анной Чуриной я учился еще во ВГИКе (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова. – Прим. ред.), мы учились на параллельных курсах. Сарика Андреасяна, Гевонда Андреасяна я знаю уже, наверное, лет 15–16, и мы когда-то вместе снимали полный метр Сарика и создавали еще одно телевизионное шоу на рассвете нашей творческой деятельности – я тогда еще учился во ВГИКе, был студентом. А Сарик с Гевондом тогда начинали свою режиссерско-продюсерскую деятельность, поэтому мы дружим много лет, всегда друг друга поддерживаем. И я очень им благодарен за возможность творить вместе в этом году.

А с Павлом Прилучным?

— С Павлом мы снимались и в картине Сергея Гинзбурга «Однажды в Одессе, или Жизнь и приключения Мишки Япончика». Паша тогда играл Леонида Утесова, и он был другом банды Миши Япончика, а я играл Пиндоса – тоже члена банды. И мы такой единой бандитской группой вместе снимались полтора года в Одессе, и, конечно, это были потрясающие съемки. Мы жили как одна большая киносемья. Поэтому у меня с Пашей очень теплые и дружеские отношения. Я очень надеюсь, что нам удастся еще вместе поучаствовать и в других проектах и создать что-то еще совместное. С Пашей всегда очень интересно работать, он большой профессионал, с ним легко. Я до сих пор вспоминаю, когда он играл Утесова, как он ночью несколько часов подряд и пел, и танцевал, и все это было так мощно и на одном дыхании. И я тогда восхищался его талантом. Паша полон сил, энергии, и он большой трудяга и молодец. Я очень рад с ним встретиться в сериале «Жизнь по вызову – 2».

Расскажите, пожалуйста, вас до сих пор ассоциируют с ролью Гоши из сериала «Универ»?

— Да, к сожалению или счастью, я уже не знаю. Меня многие люди ассоциируют с ролью Гоши. Как и моего мастера Алексея Владимировича Баталова с ролью Гоши в фильме «Москва слезам не верит», хотя он сыграл очень много других замечательных ролей. Видимо, такая сила и канала ТНТ, и «Универа», и сериала «СашаТаня», и этой роли, которую я старался очень ярко, мощно и запоминающе для зрителя сыграть. Поэтому память зрителей есть до сих пор. Идут постоянные повторы сериалов. Причем повторы показывают хорошие рейтинги. Поэтому я благодарен этой роли. Но очень хочется двигаться к другим ролям, чтобы зрители меня помнили и знали по другим ярким образам.

Планируете ли вы в 2023 году съемки еще в каких-либо кинопроектах?

— Да, я планирую. В 2023 году у меня есть подтвержденные съемки. Это еще один сериал кинокомпании братьев Андреасян. И у меня есть еще два проекта. Это тоже сериалы, и один из них, возможно, будет полным метром. Я там выступаю в роли сопродюсера. У нас достаточно большая группа продюсеров. И я, возможно, буду играть одну из главных ролей. Но об этом смогу сказать только позже. Пока идет предподготовительный период. Как только он завершится и начнется подготовительный съемочный период, я обязательно расскажу об этих интереснейших проектах. Сейчас могу сказать лишь, что один проект – это историческая драма. А второй – военная драма.

Вы шесть лет прожили за границей. Почему вернулись обратно в Россию?

— Я действительно прожил за границей порядка шести лет. И в Россию я приезжал только на три-четыре летних месяца. Я жил в Азии: в Таиланде, Индонезии и частично в Малайзии. Дело в том, что это был определенный период в моей жизни, где у меня был и бизнес связан с Азией, где и часть личной жизни была посвящена Азии. Как только начался ковид, я окончательно понял, что пора возвращаться в Россию. Пора скорее пускать корни и создавать фундамент в России, в Москве. А быть за границей – только лишь в проектах, на выездах и в командировках. Два с половиной года назад я вернулся в Россию, открыл мультимедийную айти-лабораторию 3D LAB. Мы создаем интерактивные, мультимедийные, музейные и городские пространства. Стал директором по развитию компании Hover (компания, выпустившая летающий байк, летающий автомобиль. – Прим. ред.). Стал председателем комитета высоких технологий, инвестиции и цифровизации «Деловой России. Москва», окунулся в политическую деятельность вместе с партией «Новые люди», развиваю свои таланты как актер и продюсер, как предприниматель. Чему я очень рад.