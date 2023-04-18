Ильяшенко назвала унизительными съемки в «Сладкой жизни»

Лукерья Ильяшенко назвала унизительными съемки в прославившей ее «Сладкой жизни»
Сериал «Сладкая жизнь» прославил Лукерью Ильяшенко, которая сейчас является востребованной российской актрисой. Несмотря на это, съемки в данном проекте девушка считает унизительными.
В сериале актрисе пришлось сыграть роль содержанки Леры, которая, по признаниям самой Ильяшенко, является ее полной противоположностью. Лукерья считает, что женщина должна быть сильной и не паразитировать на богатых мужчинах, однако на экране ей приходилось показывать совершенно другую личность. Об этом передает издание «7Дней.ру».
«Я за женскую эмансипацию, чтобы всего добиваться самой, для меня жить за чужой счет и нечестно, и унизительно», — отметила знаменитость.
Примечательно, что «Сладкая жизнь» не отличается большим количеством эротических сцен с Ильяшенко. Актрисе приходилось играть более откровенные роли, однако переступать через себя она была вынуждена именно в этом сериале.