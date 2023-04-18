$81.63+0.1289.66-0.50

Лукерья Ильяшенко назвала унизительными съемки в прославившей ее «Сладкой жизни»

Сериал «Сладкая жизнь» прославил Лукерью Ильяшенко, которая сейчас является востребованной российской актрисой. Несмотря на это, съемки в данном проекте девушка считает унизительными.

Ильяшенко назвала унизительными съемки в «Сладкой жизни»
© Слово и дело

В сериале актрисе пришлось сыграть роль содержанки Леры, которая, по признаниям самой Ильяшенко, является ее полной противоположностью. Лукерья считает, что женщина должна быть сильной и не паразитировать на богатых мужчинах, однако на экране ей приходилось показывать совершенно другую личность. Об этом передает издание «7Дней.ру».

«Я за женскую эмансипацию, чтобы всего добиваться самой, для меня жить за чужой счет и нечестно, и унизительно», — отметила знаменитость.

Примечательно, что «Сладкая жизнь» не отличается большим количеством эротических сцен с Ильяшенко. Актрисе приходилось играть более откровенные роли, однако переступать через себя она была вынуждена именно в этом сериале.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий