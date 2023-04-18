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Актриса Хейли Лу Ричардсон рассказала о пробах в Marvel

Звезда сериала «Белый лотос» актриса Хейли Лу Ричардсон поделилась впечатлениями от прослушивания на роль в один из фильмов киновселенной Marvel.

Актриса Хейли Лу Ричардсон рассказала о пробах в Marvel
© RT на русском

Актриса назвала пробы в неназванный кинокомикс ошеломительными и поделилась некоторыми деталями.

В частности, Ричардсон рассказала, что прослушивание проходило на камеры, участникам накладывали грим, делали причёски, но супергеройские костюмы не выдали — только сказали, в какой одежде прийти. Кроме того, артистка отметила, что даже не видела сценарий, пишет Deadline.

Уточняется, что в актёрский состав фильма Ричардсон не попала.

Ранее стало известно, что актриса Миа Гот присоединилась к работе над кинокомиксом «Блэйд».

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