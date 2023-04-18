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Умерла актриса Кэрол Локателл

Скончалась Кэрол Локателл, американская актриса кино и ТВ с неплохим послужным списком.

Умерла актриса Кэрол Локателл
© Российская Газета

Кэрол ушла на 83-м году жизни, причиной стал рак, передает Horror Geek Life.

Локателл родилась 13 декабря 1940 года. На экранах дебютировала в начале 70-х. В фильмографии - десятки кинофильмов и телешоу: "Летающая монахиня", сестра Гэйнор из "Чертовой службы в госпитале МЭШ", "Крик об изнасиловании", "Династия", пятая "Пятница, 13-е" ("Новое начало"), "Каролина в Нью-Йорке", "Элли МакБил", "Анатомия страсти".

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