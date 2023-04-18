Как «Отчаянные домохозяйки» сломали жизнь экранной дочери Евы Лонгории

Старшую дочь Габриэль и Карлоса Солис в сериале «Отчаянные домохозяйки» сыграла актриса Мэдисон Де Ла Гарза. Экранной Хуаните было всего семь лет, когда она заработала расстройство пищевого поведения (РПП) — все из-за того, что темы лишнего веса девочки и ее непохожести на маму-модель были основными темами для шуток в телешоу. Как съемки в проекте повлияли на дальнейшую жизнь Мэдисон, читайте в материале «Рамблера».

© Кадр из "Отчаянных домохозяек"

Над внешностью девочки насмехались не только в сериале, но и в Сети. Ребенок в тайне от родителей часами читал про себя комментарии «заботливых» зрителей, которые советовали срочно посадить девочку на диету, лишить сладостей и отправить заниматься в спортивные секции.

«Реакция была просто шокирующей… Люди говорили страшные вещи, например, что хотят, чтобы я умерла из-за того, как выгляжу. Это был кошмар. Они называли меня «уродливой жирной коровой». Писали что-то, вроде «Надеюсь, ты заболеешь раком и умрешь, потому что ты такая толстая». Просто ужасные, ужасные вещи. А мне было-то всего 6, 7, 8 лет», – поделилась актриса в новом интервью.

Соцсети

В столь юном возрасте Мэдисон и начала голодать. Ева Лонгория, сыгравшая ее мать, пыталась поддерживать девочку.

«Мы с ней никогда не обсуждали мои проблемы. Но Ева изо всех сил старалась сделать так, чтобы на съемочной площадке я чувствовала себя красивой и особенной… членом семьи», – рассказала Ла Гарза.

Сейчас Мэдисон 21. Она прошла не только через проблемы с едой, но и с алкоголем. Два года назад актриса победила РПП, и уже восемь месяцев не употребляет спиртных напитков. Звезда решительно намерена вернуть себе себя и продолжить сниматься в большом кино.