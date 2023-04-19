Даниил Воробьев объяснил, почему был абьюзером в отношениях

Российский актер и режиссер Даниил Воробьев, получивший широкую известность благодаря главной роли в фильме Евгения Гинзбурга «Голоса рыб», признался: он был абьюзером в отношениях.

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Причиной, по которой он выступал в этой роли, Воробьев назвал глобальную неуверенность, которую ощущал в тот период своей жизни. Актер подчеркнул, что тогда этого не осознавал.

«Но мне посчастливилось встретить девушку, внимательную и в здравии, которая открыла мне глаза на самого себя, дала понять, что такое мужская энергия, как должен проявляться мужчина в здоровых отношениях», — цитирует его «СтарХит».