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15 минут назад

Актер Даниил Воробьев объяснил, почему был абьюзером в отношениях

Слово и Дело

Российский актер и режиссер Даниил Воробьев, получивший широкую известность благодаря главной роли в фильме Евгения Гинзбурга «Голоса рыб», признался: он был абьюзером в отношениях.

Даниил Воробьев объяснил, почему был абьюзером в отношениях
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Причиной, по которой он выступал в этой роли, Воробьев назвал глобальную неуверенность, которую ощущал в тот период своей жизни. Актер подчеркнул, что тогда этого не осознавал.

«Но мне посчастливилось встретить девушку, внимательную и в здравии, которая открыла мне глаза на самого себя, дала понять, что такое мужская энергия, как должен проявляться мужчина в здоровых отношениях», — цитирует его «СтарХит».

Собеседник издания признался, что раньше считал абьюзером человека сильного и уверенного в себе. Однако после произошедшей с ним трансформации пришел к выводу, что он и есть жертва.

Актеры,Евгений Гинзбург,Даниил Воробьев,
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