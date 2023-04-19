Умер снявший "Женщину фараона" Вирджилио Този

Скончался Вирджилио Този, итальянский режиссер и сценарист. На его счету - "Женщина фараона", "Сестра Летиция", множество научпоп-фильмов, телевизионных программ, посвященных науке и искусству. Този - авторитетный исследователь и историк раннего кино.

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Този умер в Риме 17 апреля на 98-м году жизни, об этом сообщили СМИ его вдова и дочери.

Вирджилио Този родился 29 ноября 1925 года. Когда Италия вступила во Вторую мировую, работал помощником бухгалтера в миланском офисе немецкой компании, занимавшейся сталепрокатом.