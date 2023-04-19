Умер снявший "Женщину фараона" Вирджилио Този

Скончался Вирджилио Този, итальянский режиссер и сценарист. На его счету - "Женщина фараона", "Сестра Летиция", множество научпоп-фильмов, телевизионных программ, посвященных науке и искусству. Този - авторитетный исследователь и историк раннего кино.
Този умер в Риме 17 апреля на 98-м году жизни, об этом сообщили СМИ его вдова и дочери.
Вирджилио Този родился 29 ноября 1925 года. Когда Италия вступила во Вторую мировую, работал помощником бухгалтера в миланском офисе немецкой компании, занимавшейся сталепрокатом.
В 1942-м поступил в Театральный институт. Работал критиком. Далее изучал в университете философию. Был соучредителем ряда театров и Итальянской федерации кинематографических сообществ. В конце 40-х начал писать сценарии для игрового кино.