Актер "Локи" лишился ролей в кино из-за обвинений а насилии

Актера Джонатана Мейджорса (Канг Завоеватель в новых "Мстителях: Династия Канга", "Тот, кто остается" в сериале "Локи") лишили работы в рекламы и ролей в кино после обвинений в насилии. Об этом сообщает Deadline.

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Мейджорс потерял роль в фильме "Человек в моем подвале", рекламный контракт с бейсбольной командой Texas Rangers, роль в байопике про музыканта Отиса Реддинга и несколько других контрактов. На модное шоу Met Gala Мейджорса также не пригласили.

Пока актер заявлен в картинах "Мстители: Династия Канга" во втором сезоне сериала "Локи". Сотрудничество с ним прекращают после обвинений в насилии в отношении неназванной женщины.