Паскаль и Робертс сыграют в триллере о маньяке

Зрителей ожидает сюрприз по распределению ролей.

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Педро Паскаль и Эмма Робертс готовятся вместе поработать. По первой информации, попавшей в прессу, это будет напряжённый триллер с элементами хоррора. Речь пойдёт о серии преступлений, совершаемых одним человеком. И этот человек – женщина (Робертс).

Её преследует полицейский детектив (Паскаль), но в какой-то момент они меняются ролями – и преступница начинает охоту за ним самим.