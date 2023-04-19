$81.65+0.0589.37-0.20

Педро Паскаль и Эмма Робертс сыграют в триллере о маньяке

Зрителей ожидает сюрприз по распределению ролей.

Паскаль и Робертс сыграют в триллере о маньяке
© Inc-News

Педро Паскаль и Эмма Робертс готовятся вместе поработать. По первой информации, попавшей в прессу, это будет напряжённый триллер с элементами хоррора. Речь пойдёт о серии преступлений, совершаемых одним человеком. И этот человек – женщина (Робертс).

Её преследует полицейский детектив (Паскаль), но в какой-то момент они меняются ролями – и преступница начинает охоту за ним самим.

О том, когда фильм выйдет на экраны, пока ничего не сообщается. Но пользователи соцсетей уже высказали мнение, что с удовольствием бы посмотрели игру в кошки-мышки с участием Эммы и Педро.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий