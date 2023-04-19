Паскаль и Робертс сыграют в триллере о маньяке

Педро Паскаль и Эмма Робертс сыграют в триллере о маньяке
Зрителей ожидает сюрприз по распределению ролей.
Педро Паскаль и Эмма Робертс готовятся вместе поработать. По первой информации, попавшей в прессу, это будет напряжённый триллер с элементами хоррора. Речь пойдёт о серии преступлений, совершаемых одним человеком. И этот человек – женщина (Робертс).
Её преследует полицейский детектив (Паскаль), но в какой-то момент они меняются ролями – и преступница начинает охоту за ним самим.
О том, когда фильм выйдет на экраны, пока ничего не сообщается. Но пользователи соцсетей уже высказали мнение, что с удовольствием бы посмотрели игру в кошки-мышки с участием Эммы и Педро.