Самойленко не жалеет, что не сыграл в новых "Папиных дочках"

«В самом начале мне позвонили продюсеры и спрашивали, хочу ли я сниматься. Я ответил: «Давайте сценарий, я его прочту, и будем разговаривать». На этом все закончилось. Больше звонков не было. Но я ни секунды не жалею, потому что этот проект никогда не был моим любимым», — отметил Самойленко.