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1 час назад

Александр Самойленко не жалеет, что не сыграл в новых "Папиных дочках"

Газета.Ru

Актер Александр Самойленко, который сыграл стоматолога Андрея Антонова в оригинальном сериале «Папины дочки», в разговоре с kp.ru рассказал, почему не сыграл в продолжении франшизы.

Самойленко не жалеет, что не сыграл в новых "Папиных дочках"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«В самом начале мне позвонили продюсеры и спрашивали, хочу ли я сниматься. Я ответил: «Давайте сценарий, я его прочту, и будем разговаривать». На этом все закончилось. Больше звонков не было. Но я ни секунды не жалею, потому что этот проект никогда не был моим любимым», — отметил Самойленко.

По словам артиста, его до сих пор преследует ощущение, что «Папины дочки» должны были стать провальным проектом. Вместе с этим Самойленко признал, что не может назвать свое участие в проекте «совсем плохим». Актер рассказал, что из актеров оригинального сериала чаще всего общается с Нонной Гришаевой и Татьяной Орловой.

«Из тех вещей, в которых я снимался, могу выделить два проекта, за которые мне не стыдно: это картина Клима Шипенко «Салют-7» и сериал «Душегубы» Давида Ткебучава про витебского маньяка», — резюмировал Самойленко.

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