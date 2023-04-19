$81.65+0.0589.37-0.20
1 час назад

Обвиненный в насилии актер сериала «Локи» Джонатан Мейджорс остался без ролей в кино и рекламе

FBM.ru

Американский актер, звезда сериала «Локи» Джонатан Мейджорс был лишен ролей в рекламе и в кино после обвинений в насилии.

Обвиненный в насилии Мейджорс остался без ролей в кино и рекламе
Фото: FBM.ruFBM.ru

Как указывается, 33-летнего артиста убрали из фильма «Человек в моем подвале», из биографической картины про музыканта Отиса Реддинга. Кроме того, с ним был разорван рекламный контракт с бейсбольной командой Texas Rangers и несколько других сделок. Мейджорса также решили не приглашать на модное шоу Met Gala.

Пока актер заявлен в составе ленты «Мстители: Династия Канга» и во втором сезоне сериала «Локи». Сотрудничество с ним планируют аннулировать после обвинений в насилии в отношении неназванной женщины. Пока вина Мейджорса не доказана, судебное слушание по его делу должно состояться 8 мая в Нью-Йорке.

Актеры,Лок,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий