Обвиненный в насилии Мейджорс остался без ролей в кино и рекламе

Американский актер, звезда сериала «Локи» Джонатан Мейджорс был лишен ролей в рекламе и в кино после обвинений в насилии.

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Как указывается, 33-летнего артиста убрали из фильма «Человек в моем подвале», из биографической картины про музыканта Отиса Реддинга. Кроме того, с ним был разорван рекламный контракт с бейсбольной командой Texas Rangers и несколько других сделок. Мейджорса также решили не приглашать на модное шоу Met Gala.