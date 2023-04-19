Обвиненный в насилии Мейджорс остался без ролей в кино и рекламе

Американский актер, звезда сериала «Локи» Джонатан Мейджорс был лишен ролей в рекламе и в кино после обвинений в насилии.
Как указывается, 33-летнего артиста убрали из фильма «Человек в моем подвале», из биографической картины про музыканта Отиса Реддинга. Кроме того, с ним был разорван рекламный контракт с бейсбольной командой Texas Rangers и несколько других сделок. Мейджорса также решили не приглашать на модное шоу Met Gala.
Пока актер заявлен в составе ленты «Мстители: Династия Канга» и во втором сезоне сериала «Локи». Сотрудничество с ним планируют аннулировать после обвинений в насилии в отношении неназванной женщины. Пока вина Мейджорса не доказана, судебное слушание по его делу должно состояться 8 мая в Нью-Йорке.