Шипенко рассказал о написанном завещании перед полетом в космос
Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд составили завещания перед тем, как отправиться в космос на съемки фильма «Вызов». Об этом написали «Аргументы и факты».
Пересильд сама призналась, что написала прощальные письма для своих детей и составила завещание. Шипенко добавил, что сделал то же самое на всякий случай. Однако режиссер не сомневался, что все пройдет гладко, и они вернутся домой.
Кинодеятель отметил, что очень быстро адаптировался к невесомости и нашел в ней много плюсов. Например, при отсутствии силы тяжести очень удобно спать. Чтобы выспаться в космосе, нужно меньше времени, поделился наблюдениями Шипенко.