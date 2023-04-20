Шипенко рассказал о написанном завещании перед полетом в космос

Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд составили завещания перед тем, как отправиться в космос на съемки фильма «Вызов». Об этом написали «Аргументы и факты».

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Пересильд сама призналась, что написала прощальные письма для своих детей и составила завещание. Шипенко добавил, что сделал то же самое на всякий случай. Однако режиссер не сомневался, что все пройдет гладко, и они вернутся домой.