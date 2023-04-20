Пересильд призвала космонавтов прекратить ее травлю

«Негоже Героям России второй год подряд незаслуженно обвинять женщину во всех смертных грехах. Я ничего не прошу, не подаю документов ни на какие звания. Я просто счастлива, что получилось достойно выполнить свой долг, честно подготовиться за 3,5 месяца, полететь и сделать все, чтобы это кино случилось», — написала актриса, подчеркнув, что продолжит восхищаться подвигами космонавтов, несмотря «на несметное количество гадостей», которые были ей адресованы.