Денев на съемках "Капитуляции" предстала на афише 76-го Каннского фестиваля

Официальная афиша 76-го Каннского кинофестиваля опубликована на сайте мероприятия. На кадре предстала актриса Катрин Денев на съемках фильма «Капитуляция» Алена Кавалье (1968).
«На протяжении более 60 лет величайшая французская звезда никогда не переставала сниматься и экспериментировать с ролями. Денев по-своему воплощает богатство кино, которое защищает фестиваль», — говорится на сайте Каннского фестиваля. Также отмечается, что кадр с Денев символизирует неподвластность времени и дерзость.
В основной конкурс фестиваля вошли 19 фильмов, в частности, «Город астероидов» режиссера Уэса Андерсона и «Совершенные дни» Вима Вендерса. Вендерс представит в Каннах сразу два фильма — документальный фильм «Ансельм» о немецком художнике Ансельме Кифере. Во внеконкурсной программе фестиваля покажут «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе, сериал «Идол» Сэма Левинсона и др.
Фильм «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом откроет программу Каннского кинофестиваля 2023 года. Председателем жюри основного конкурса будет шведский режиссер Рубен Эстлунд — обладатель Золотой пальмовой ветви за картины «Квадрат» и «Треугольник печали». Кинофестиваль продлится с 16 по 27 мая.