Денев на съемках "Капитуляции" предстала на афише 76-го Каннского фестиваля

Официальная афиша 76-го Каннского кинофестиваля опубликована на сайте мероприятия. На кадре предстала актриса Катрин Денев на съемках фильма «Капитуляция» Алена Кавалье (1968).

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«На протяжении более 60 лет величайшая французская звезда никогда не переставала сниматься и экспериментировать с ролями. Денев по-своему воплощает богатство кино, которое защищает фестиваль», — говорится на сайте Каннского фестиваля. Также отмечается, что кадр с Денев символизирует неподвластность времени и дерзость.

В основной конкурс фестиваля вошли 19 фильмов, в частности, «Город астероидов» режиссера Уэса Андерсона и «Совершенные дни» Вима Вендерса. Вендерс представит в Каннах сразу два фильма — документальный фильм «Ансельм» о немецком художнике Ансельме Кифере. Во внеконкурсной программе фестиваля покажут «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе, сериал «Идол» Сэма Левинсона и др.