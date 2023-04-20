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Бывшая порнозвезда раскрыла неожиданную изнанку восьмичасовых съемок

Порнозвезда Абелла Дейнджер, ставшая самой популярной порноактрисой 2022 года по версии PornHub, рассказала об изнанке съемок в фильмах для взрослых. В подкасте Full send podcast на YouTube она также раскрыла неожиданный факт о том, как создаются фильмы для взрослых.

Порнозвезда раскрыла неожиданную изнанку восьмичасовых съемок
© Lenta.ru

По словам Дейнджер, съемки начинались рано утром, но она «никогда не была слишком уставшей для того, чтобы заниматься сексом». Однако бывшая порноактриса уточнила, что большую часть ее восьмичасового рабочего дня занимали другие дела: в частности, съемки сюжетной составляющей секс-фильма и фотографий.

Звезда порно подчеркнула, что съемки непосредственно полового акта занимали около 25 минут в день. «Это была лучшая часть моей работы», — заверила Дейнджер. Она также добавила, что нередко занималась сексом со своими партнерами по фильмам без камер, и заявила, что в индустрии такая практика широко распространена.

Абелла Дейнджер — порноактриса из США, снимавшаяся в фильмах для взрослых с 2014 по 2020 годы. В 2022 году сайт PornHub назвал ее самой популярной порноактрисой. Второе место заняла Лана Роудс, бывшая в 2021 году первой, а третье — Анджела Уайт. Россиянка Ева Эльфи стала в рейтинге четвертой. В общей сложности ролики, в которых снялись эти порноактрисы, на PornHub посмотрели более 7,1 миллиарда раз.

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