Порнозвезда раскрыла неожиданную изнанку восьмичасовых съемок

Порнозвезда Абелла Дейнджер, ставшая самой популярной порноактрисой 2022 года по версии PornHub, рассказала об изнанке съемок в фильмах для взрослых. В подкасте Full send podcast на YouTube она также раскрыла неожиданный факт о том, как создаются фильмы для взрослых.

© Lenta.ru

По словам Дейнджер, съемки начинались рано утром, но она «никогда не была слишком уставшей для того, чтобы заниматься сексом». Однако бывшая порноактриса уточнила, что большую часть ее восьмичасового рабочего дня занимали другие дела: в частности, съемки сюжетной составляющей секс-фильма и фотографий.

Звезда порно подчеркнула, что съемки непосредственно полового акта занимали около 25 минут в день. «Это была лучшая часть моей работы», — заверила Дейнджер. Она также добавила, что нередко занималась сексом со своими партнерами по фильмам без камер, и заявила, что в индустрии такая практика широко распространена.