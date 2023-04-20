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Юлия Пересильд призвала космонавтов остановить травлю в ее адрес

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Звезда рада, что ей удалось достойно выполнить свой долг.

Пересильд призвала космонавтов остановить травлю в ее адрес
© WomanHit.ru

Актриса Юлия Пересильд прокомментировала критику со стороны космонавтов в свой адрес после съемок фильма, которые проводились на МКС. Соответствующий пост появился в блоге знаменитости.

Пересильд отметила, что не претендует ни на какие звания. «Переставайте уже меня травить. Негоже героям России второй год подряд незаслуженно обвинять женщину во всех смертных грехах» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — заявила она.

По словам Юлии, она просто счастлива, что ей получилось достойно выполнить свой долг. «Честно подготовиться за 3.5 месяца, полететь и сделать все, чтобы это кино случилось. И самое главное, мое уважение к вам и восхищение вашими подвигами безмерно, и даже то несметное количество гадостей, которые вы про меня говорите — это отношение мое к вам не поменяет», — заключила актриса.

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