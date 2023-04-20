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Актер Джордж Клуни рассказал, что Джонни Депп отказался сниматься в "Одиннадцати друзьях Оушена"

Актер Джордж Клуни и режиссер Стивен Содерберг рассказали, что актеры Марк Уолберг и Джонни Депп "послали" их в ответ на предложение сняться в фильме "Одиннадцать друзей Оушена". Об этом пишет Entertainment Weekly.

Клуни рассказал, что Депп отказался сниматься в "Одиннадцати друзьях Оушена"
© Кадр из фильма "Одиннадцать друзей Оушена"

По словам Джорджа Клуни, теперь Депп и Уолберг жалеют о том, что отказались сниматься в картине, как он жалеет о том, что сыграл в "Бэтмене".

Актер также рассказал, как уговорил на съемки Джулию Робертс. Джордж Клуни отправил ей сценарий и 20 долларов с запиской:

"Слышал, что ты теперь получаешь 20 за картину".

Актриса на тот момент получала гонорар в миллионах долларов, шутка ее рассмешила, и она приняла участие в фильме.

Картина "Одиннадцать друзей Оушена" вышла 22 года назад — в 2001 году.

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