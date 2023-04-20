Клуни рассказал, что Депп отказался сниматься в "Одиннадцати друзьях Оушена"

© Кадр из фильма "Одиннадцать друзей Оушена"

По словам Джорджа Клуни, теперь Депп и Уолберг жалеют о том, что отказались сниматься в картине, как он жалеет о том, что сыграл в "Бэтмене".

Актер также рассказал, как уговорил на съемки Джулию Робертс. Джордж Клуни отправил ей сценарий и 20 долларов с запиской:

"Слышал, что ты теперь получаешь 20 за картину".

Актриса на тот момент получала гонорар в миллионах долларов, шутка ее рассмешила, и она приняла участие в фильме.