Первые «Золотые маски» вручили в Москве

Главное культурное событие года – вручение премии «Золотая маска» – состоялось в Москве. За главный приз боролись десятки постановок, режиссеров, актеров. Церемонию в Московском академическом Музыкальном театре К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко посетил корреспондент «МИР 24» Андрей Еганов.

© Мир24

Церемония награждения в этом году была по-настоящему долгожданная. В прошлый раз из-за коронавирусных ограничений «Золотые маски» вручали в онлайн-формате. Поэтому сегодня номинанты, жюри и критики особенно рады этой встрече.

Видео дня

Главным мюзиклом страны жюри назвало постановку «Три товарища» Пермского театра под названием «Театр». А вот за лучшую женскую роль в этом жанре отметили актрису Театра наций Александру Урсуляк. Ее Салли Боулз в мюзикле «Кабаре» получилась по-настоящему убедительной.

«Я понимаю, наверное, это было непростое желание жюри, потому что я не настоящая певица, а драматическая актриса. Для меня особая часть получить эту награду именно в театре мюзикла. Я благодарю всех за это. Благодарю всех моих коллег», – сказала российская актриса Александра Урсуляк.

«Золотая маска» как всегда собрала театральные хиты со всей России. При этом больше всего не столичных, а привозных премьер. Всего с февраля по апрель на фестивале представили постановки из 25 городов России. Позади почти 200 показов. Это спектакли во всех жанрах театрального искусства: драма, опера, балет, мюзикл и другие.

«Жюри было очень сложно. Мне кажется, что работа экспертных советов невероятно трудозатратна, потому что нужно целый сезон с октября по октябрь отбирать спектакли, отсмотреть больше 1000 работ, отобрали 50, а нужно выбрать одного, когда номинированы пять прекрасных актеров. Это очень тяжело», – поделилась генеральный директор фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина.

«Золотая маска» – фестиваль экспериментов. Специальную премию жюри получила творческая группа Государственного Академического Театра имени Евгения Вахтангова за спектакль «Война и Мир». В новом прочтении у постановки нет декораций. Когда события четырех томов романа длятся на сцене пять часов, не может быть лишних деталей.

Еще одну спецпремию получил БДТ им. Г. А. Товстоногова за спектакль «Материнское сердце». В нем образ русской женщины воплотила актриса Нина Усатова.

«У меня это первая театральная премия в жизни. Наш спектакль потрясающий. Он с такой любовью строился. Мы все его любим, не только актеры, но и все закулисье. Очень бережно к этому относимся и желаем не расплескать», – сказала народная артистка Российской Федерации Нина Усатова.