Мадянов рассказал о жизненном уроке от Данелии

«Меня приучали не включать звезду, не выпячиваться. Однажды, когда я выпендривался, Данелия сказал мне: «Ромка, не играй на публику, кончай и все!». И сейчас, как только червяк тщеславия вылезает, я сразу его по головушке бью фразой Данелии», — рассказал артист изданию aif.