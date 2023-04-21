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Мадянов рассказал о жизненном уроке от Данелии

60-летний советский и российский актер Роман Мадянов рассказал, какой жизненный урок ему преподал режиссер Георгий Данелия.

Мадянов рассказал о жизненном уроке от Данелии
© globallookpress.com

В этом году снятый Данелией фильм «Совсем пропащий», в котором сыграл Мадянов главную роль, отпразднует пятидесятилетие.

Артист признался, что уже детскими мозгами понял, что находится среди супер-артистов, которые научили его трезвой самооценке.

«Меня приучали не включать звезду, не выпячиваться. Однажды, когда я выпендривался, Данелия сказал мне: «Ромка, не играй на публику, кончай и все!». И сейчас, как только червяк тщеславия вылезает, я сразу его по головушке бью фразой Данелии», — рассказал артист изданию aif.

Мадянов добавил, что после этого сразу начинаешь общаться с людьми по-человечески.

«Особенно тяжко тем, кто становится успешным после сорока лет. Примеры мы все знаем. Это беда, крышу сносит, мозг отходит на второй план, а «звезданутость» вылезает и человек выпендривается», — заключил артист.

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