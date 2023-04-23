$81.49-0.1389.35-0.11

Аль Пачино, отказавшись от роли Хана Соло в «Звёздных войнах», помог Харрисону Форду

Легендарный актёр Аль Пачино недавно признался, что в 70-х ему предлагали сыграть Хана Соло в фильме «Звёздные войны. Эпизод 4: Новая надежда». Пачино вспомнил, что за эту роль ему предложили огромный гонорар, но он отказался. Пачино отметил, что, таким образом, он повлиял на становление карьеры Харрисона Форда.

Аль Пачино, отказавшись от роли Хана Соло, помог Харрисону Форду
© Чемпионат.com

По словам артиста, прочитав сценарий фильма, он ничего не понял. Поэтому и решил отказаться.

Они дали мне сценарий под названием «Звёздные войны»… Они предложили мне много денег. Я ничего не понял. Я прочитал его… И я сказал, что не могу этого сделать. Я помог сделать карьеру Харрисону Форду.

Аль Пачино стал звездой в 70-х, снявшись в «Крёстном отце». Актёр получил «Оскара» за блестящую роль в фильме «Запах женщины» 1992 года.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий