Как сейчас выглядит экранный Дадли Дурсль из «Гарри Поттера»

Многие знают Гарри Меллинга по роли Дадли Дурсля, вредного кузена главного героя Гарри Поттера. В фильмах волшебной саги он снимался с 2001 по 2009 год. После этого он несколько пропал из виду, а ведь звезда поттерианы не бросил актерскую профессию. Как он выглядит сейчас, показываем в материале «Рамблера».

© Кадр из фильма "Гарри Поттер"

Заметные изменения во внешности Меллинга произошли еще во время съемок финальных частей «Гарри Поттера» в 2009 году, когда 20-летний актер резко сбросил вес. На площадке ему даже пришлось носить специальный костюм, чтобы сохранить привычную фигуру его героя. Однако сам Меллинг был счастлив, считая, что такая резкая смена имиджа позволит ему быстрее перезапустить карьеру и пробовать себя в новых амплуа. Ассоциировать его только с Дадли, правда, стало сложно. Гарри полностью преобразился – вместо нескладного пухлого подростка перед публикой предстал стройный кудрявый и весьма симпатичный юноша.

После культовой франшизы Меллинг играл в театре, а также снимался в кино и сериалах. Так, например, в 2016 году он засветился у Джеймса Грэя в исторической драме «Затерянный город Z» об экспедиции Перси Фосетта в Южную Америку. Затем — в «Войне токов» о Николе Тесле и Томасе Эдисоне. После попал к Джоэлу и Итану Коэнам, а потом к Антонио Кампосу.

В триллере «Дьявол всегда здесь» с Робертом Паттинсоном и Томом Холландом он исполнил роль пастора-евангелиста, который вытряхивает себе на лицо пауков из банки, чтобы доказать, насколько верует в бога. После Меллинг снова вернулся к Джоэлу Коэну — в «Трагедии Макбета» сыграл свою версию Малкольма.

Меллинг и по сей день остается весьма востребованным актером – в год выходит как минимум один фильм с его участием. Так, в 2023 году уже состоялась премьера готического триллера «Всевидящее око», где Гарри сыграл молодого Эдгара Аллана По. Готовясь к роли, Меллинг перечитал все, что было написано о писателе, а также все его произведения. Отыскав нерв, уцепился за него и не выпускал до конца съемок, выведя второстепенного персонажа на центральный план и тем самым сместив фигуру констебля Огастеса Лэндора в исполнении Кристиана Бэйла.