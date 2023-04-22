«Я сыграла не злодейку, а продукт своего времени»

50 лет назад на экраны вышел культовый фильм «Семнадцать мгновений весны». «Вечерняя Москва» поговорила с актрисой Ольгой Сошниковой, исполнившей роль унтершарфюрера СС Барбары Крайн.

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— Ольга Ильинична, а вы, когда снимались в этом фильме, понимали, что «Семнадцать мгновений весны» станут настолько знаменитыми?

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— Нет, ведь когда фильм снимается, никто не может предсказать результат. Мы просто работали и делали свое дело, не думая об успехе.

— Говорят, что режиссер — это мужская профессия. Но сериал о войне и разведке сняла Татьяна Лиознова. Как вам с ней работалось?

— У Татьяны Михайловны был железный характер, и мужчины в ее присутствии краснели как юноши. Она была небольшого роста, пухленькая, с черными глазами, никогда не повышала голос, но все равно все смущались и будто даже боялись ее. Она сняла 12-серийный сериал на мужскую тему, но ни один мужчина ее не переплюнул.

— Почему?

— Она сама пережила войну очень тяжело, потеряла отца, и свой фильм она посвятила его памяти, задала такую высокую планку. У нее была цель, поэтому фильм проработан до мельчайших подробностей.

— Это из-за того, что на съемочной площадке работали консультанты, в том числе из КГБ?

— Дело не в этом. У нас стенографисток играли настоящие стенографистки, официантов — официанты, а когда Штирлиц шел по коридору через строй юношей с потрясающей выправкой, это были курсанты Высшей школы МВД. Даже на роль следователей приглашали настоящих сотрудников уголовного розыска Останкинского района. Когда застрелили мою героиню Барбару Крайн, то в сцене, где приезжает оперативно-следственная группа гестапо, снимался настоящий следователь. Он приезжал с чемоданчиком, где лежали кисточки для дактилоскопии, другие криминалистические приспособления. Эти люди не думали, что им надо что-то играть, просто делали свою работу, которая благодаря опыту уже была доведена до автоматизма.

— А как появилась документальная хроника между художественными сценами?

— Весь закадровый текст, наложенный на кадры из военной хроники, реальные документы подняла сама Татьяна Михайловна. Перед съемками она полгода провела в архивах, досконально проверяя всю информацию. Такая работа была проведена! И вот сколько лет уже идет фильм — зритель все еще открывает для себя новые слои. Сначала мы следим за сюжетом, потом подмечаем нюансы, потом обращаем внимание на тексты, как говорят эти люди. Они все звучат так современно и точно! И даже на эпизоды подобраны прекрасные артисты.

— В Штирлица были влюблены все женщины страны. А вас эта участь миновала?

— В Вячеслава Тихонова я была влюблена еще школьницей, когда он только появился на экране в фильме «Мичман Панин», где играл морского царского офицера, потом в картине «Дело было в Пенькове». Это была платоническая, подростковая влюбленность в образ, как и чувства к многим другим актерам. А когда мы встретились на съемочной площадке, то были заняты о том, что когда-то видела его на экране, а теперь вот работаю вместе с ним.

— Но все-таки не влюбились?

— Это все штампы, у артистов все по-другому. Мне было интересно как актрисе — как строится образ. Я тогда только попала в кинопроизводство, хотела разобраться во всех процессах на площадке и в своем персонаже. Но мне повезло, я получала свой опыт, работая с настоящими асами — Вячеславом Тихоновым, Василием Лановым.

— После выхода этого фильма на телеэкраны появились устойчивые слухи, что зрители чуть ли не возненавидели вас, ассоциируя с героиней-эсэсовкой, и эта роль очень отрицательно сказалась на вашей профессиональной карьере. Мол, режиссеры перестали предлагать вам роли…

— Все совершенно не так! Это просто слухи, в которые очень хочет верить народ. Да, меня узнавали и в транспорте, и в очереди в поликлинику, говорили: «Ой, а вы так хорошо сыграли роль». Мне никто ни разу не сказал: «Ах ты дрянь такая!» Даже когда мы приезжали со съемочной группой в колхозы, на предприятия, мне говорили: «Доченька, приходи, угощайся. А когда мы фильм смотрели — так хотелось Барбару эту убить!» То есть героиню ненавидели, а я для них — доченька! У нас люди очень сердечно и доброжелательно воспринимают артистов. И знакомое лицо воспринимается уже как родной человек.

Я объясню, почему зрители не соединяли меня с персонажем. Мой педагог, народный артист Борис Бабочкин, всегда учил нас, что мы не должны играть себя, а только воплощать образ. Вот и в Барбаре нет ничего от меня.

— А что такое образ злодейки?

— А я и не играла злодейку. Я играла девушку, молодую, которая выросла при фашизме. Она честно служит в соответствии с этой системой и своими искренними убеждениями. А в сцене, где они допрашивают радистку Кэт и та падает в обморок, Барбара дает ей воду и говорит: «У меня тоже есть сердце!» Вот в этой фразе героиня раскрывается — она не злодейка, а просто продукт своего времени.

— В следующем году юбилей отмечает еще один знаменитый фильм, в котором вы тоже играли, — «Отроки во Вселенной». Картина фантастическая, о космосе, и такая тема была очень популярная в советском кино. Почему?

— Всплеск интереса к космосу произошел после полета Гагарина. Я хорошо помню тот день, хотя тогда была еще школьницей. Москвичи стихийно вышли на Красную площадь с плакатами, написанными от руки, пели песни. Получив заряд эмоций от выхода в безграничное пространство, люди стали интересоваться, что же там есть. Естественно, художники, режиссеры и документалисты тоже отзывались на это событие. Когда вышла первая часть этого фильма «Москва — Кассиопея», в котором снималась с Иннокентием Смоктуновским, я его даже не посмотрела полностью. Тогда я только окончила институт и больше обращала внимание на себя в профессии, а не на общие тенденции.

— А вы никогда не переживали, что в вашей карьере нет главных ролей?

— Нет, хотя почему-то об этом писали где-то. Мне повезло, и я считаю это достоинством. Я сыграла очень разных персонажей. А если бы меня окунули сразу в главные роли и я бы пошла из фильма в фильм, это бы высосало меня изнутри. Так случается со многими, артисты много теряют, потому что не накапливают, а раздают талант.

— Это как сейчас у многих артистов — они снимаются много и в главных ролях, а потом куда-то исчезают...

— Да, потому что энергию растрачивали, а накапливать не успевали. А у меня — всего понемногу. Я злодейку сыграла, лирическую героиню тоже. Мои роли разноплановые, и я не была заложницей роли.

— В вашей творческой карьере был опыт работы и с Марком Захаровым, вы сыграли в его фильме «Убить дракона». Каково было работать с ним на съемочной площадке?

— Я сыграла в фильме фрау Фридрихсон, она немка. Роль Барбары мне, наоборот, получается, помогла — у специалиста по подбору актеров сработала формальная ассоциация «немка — Барбара Крайн», поэтому она и показала меня Марку Захарову. Он меня сразу утвердил. У него на съемках была очень интересная атмосфера. Он всех актеров называл по имени-отчеству, очень уважительно. Мы отсняли первую сцену, я приезжаю через неделю, и Марк Анатольевич говорит: «Ольга Ильинична, ваша роль увеличилась до неимоверных размеров!» Он добавил мне две сцены. Но самое ужасное, что потом эти две сцены вырезали!

— Почему?

— Фильм снимался в перестройку, когда политическая обстановка очень быстро менялась. Марк Захаров и Григорий Горин несколько раз меняли концовку, чтобы точно попасть во время. Мои добавленные и отснятые сцены потом просто не уложились в измененный финал.

— Чем вы занимаетесь сейчас?

— Преподаю в школе искусств и работаю в своей студии «Удачный малый театр». В нашем дачном поселке Загорянка еще в 1914 году был построен театр на 300 мест. Здание было деревянным и сгорело в 1960-х годах. А сейчас местный Музей дачной культуры решил возрождать театр, и с этим проектом мы выиграли грант. В постановках участвуют взрослые, но дети тоже заинтересовались театром, и я поставила два детских спектакля. Мне кажется, очень здорово, что дети не болтаются без дела, а занимаются в студии.

— А местные жители откликаются на инициативу?

— Да, и меня это очень радует! В советское время люди были сплоченнее, и нам сейчас очень этого не хватает. Мы все уже устали закрываться в своих мирках.

СПРАВКА

Ольга Сошникова родилась в 1945 году в Москве. Советская и российская актриса кино и театра, сыграла более чем в 20 фильмах, вела театральный кружок в школе, выступает как постановщик спектаклей и праздников для школьников и детей.

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