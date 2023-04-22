Бри Ларсон сыграет ведущую кулинарного шоу 1950-х годов

Драма, исполнительным продюсером которой также является сам Ларсон, основана на дебютном романе-бестселлере от автора и научного редактора Бонни Гармус. Ларсон играет Элизабет Зотт, блестящего уч5ного 1950-х годов, которая неохотно и в связи с обстоятельствами соглашается на работу в качестве ведущей кулинарного шоу на телевидении после того, как её уволили с работы. Элизабет стремится показать «нации забытых домохозяек и мужчин», что существующий статус-кво можно изменить, поскольку она жаждет вернуться в научную лабораторию. В тизере сериала показано, как персонажу Элизабет говорят, что она «один из самых умных людей в лаборатории», прежде чем маленькая девочка с трепетом наблюдает за Элизабет уже в качестве ведущей кулинарного шоу.