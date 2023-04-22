Бри Ларсон сыграет ведущую кулинарного шоу 1950-х годов
В четверг Apple TV+ выпустила первый тизер своего нового сериала «Уроки химии», в котором снялась 33-летняя обладательница премий «Оскар», BAFTA, «Золотой глобус» и «Эмми» Бри Ларсон.
Драма, исполнительным продюсером которой также является сам Ларсон, основана на дебютном романе-бестселлере от автора и научного редактора Бонни Гармус. Ларсон играет Элизабет Зотт, блестящего уч5ного 1950-х годов, которая неохотно и в связи с обстоятельствами соглашается на работу в качестве ведущей кулинарного шоу на телевидении после того, как её уволили с работы. Элизабет стремится показать «нации забытых домохозяек и мужчин», что существующий статус-кво можно изменить, поскольку она жаждет вернуться в научную лабораторию. В тизере сериала показано, как персонажу Элизабет говорят, что она «один из самых умных людей в лаборатории», прежде чем маленькая девочка с трепетом наблюдает за Элизабет уже в качестве ведущей кулинарного шоу.
«Уроки химии» — не единственный крупный релиз актрисы в этом году. Ларсон также дебютирует в сиквеле «Форсажа» в мае. Ларсон рассказала, что она играет Тесс — сестру Брайана О'Коннора, роль которого исполнял Пол Уокер. О своём новом персонаже актриса говорит: «Она верит в наследие, созданное её братом, который был близок с семьёй Торетто, и борется за это».