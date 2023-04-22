Роберт Дауни-младший готов вернуться к «Шерлоку Холмсу»

Третью часть фильма анонсировали еще в 2018 году. Выйти на экраны лента должна была в Рождество 2020 года. Однако в марте 2019-го года премьера была перенесена на несколько лет. Однако фильм до сих пор так и не запущен в производство. «Мы собираемся сделать это с правильными людьми и в идеальное время. Это приоритет как для нашей продюсерской компании, так и для Роберта», — рассказала порталу thewrap Сьюзан Дауни. Декстер Флетчер, назначенный режиссером фильма недавно сообщил, что кинолента еще не в разработке. Также постановщик добавил, что не располагает информацией, насколько этот проект интересен Роберту Дауни-младшему.