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1 час назад

Из нежной красотки в скандалистки: что стало с Эмбер Херд

Катя Кобышева

Одна из самых красивых голливудских актрис - великолепная Эмбер Херд - покорила сердца зрителей после выхода фильма "Ромовый дневник". Казалось бы, все для нее - слава, признание, новые роли, даже Джонни Депп не устоял перед ее красотой, финал истории вышел вовсе не таким волшебным.

Из нежной красотки в скандалистки: что стало с Эмбер Херд
Фото: Кадр из фильма "Ромовый дневник"Кадр из фильма "Ромовый дневник"

"Рамблер" рассказывает, что случилось с Эмбер Херд и почему ее имя теперь навсегда связано с дурно пахнущими ассоциациями.

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Эмбер родилась в Техасе в очень верующей католической семье. Она училась в школе, играла в спектаклях, а потом поступила в католическую академию имени святого Михаила. Но в 16 лет объявила себя атеисткой, после того как ее близкая подруга погибла в катастрофе. Академию Эмбер бросила и уехала в Нью-Йорк, где подрабатывала моделью. Эта работа ей не приносила удовольствия, и из Нью-Йорка Эмбер отправилась в Лос-Анджелес покорять Голливуд.

Сначала она появлялась в эпизодических ролях в сериалах, но постепенно роли становились больше и интереснее, а фильмы и сериалы успешнее. Заметной стала ее роль Алмы в фильме "Альфа-дог". Кстати, помните сцену, в которой герой оставил огромную кучу собственных экскрементов прямо на ковре? Мы к ней еще вернемся.

Кадр из фильма "Аквамен"

Звездным часом Эмбер Херд стала роль в фильме "Ромовый дневник", партнером по которому стал Джонни Депп. Актер влюбился в молодую, красивую актрису, оставил семью и в 2015 году женился. Но брак оказался не долгим. появились слухи, что Эмбер встречается со знаменитым предпринимателем Илоном Маском. В 2016 году актриса подала на развод, в 2017 развод был оформлен официально. Но на этом ничего не закончилось, расстаться красиво не получилось. Начались бесконечные скандалы и суды, Эмбер обвинила Деппа в домашнем насилии, тот в ответ обвинял ее в клевете и защищал свою честь и достоинство.

Джонни Депп объяснил, куда пропал после суда с Эмбер Херд

В ходе разбирательств выяснилось, что Эмбер такой же домашний абьюзер, однажды она оставила кучу экскрементов в постели, которой спал Депп, и обвинила в этом собаку. Потом призналась, что эту кучу произвела она. Видимо, сцена из "Альфа-дога" сильно ее впечатлила. Отношения с Маском у нее начались до развода с Деппом. В итоге суд встал на сторону Деппа, а Эмбер начала лишаться ролей.

Ранее актер Джордж Клуни рассказал, почему Джонни Депп отказался сниматься в "Одиннадцати друзьях Оушена".

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