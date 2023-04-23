Как сложилась карьера "фабрикантки" Юлии Паршуты

Красивая, яркая, активная - эти и еще массу других прекрасных слов можно сказать о Юлии Паршуте.

"Рамблер" рассказывает, как Юлия Паршута стала известной и чем она занимается сейчас.

Юлия Паршута родилась в Сочи, с детства она увлекалась буквально всем: танцы, рисование, скрипка, вокал, баскетбол - родители ее во всем поддерживали. Не смотря на массу увлечений Юлия отлично училась в школе и окончила ее с серебряной медалью.

После школы поступила в сочинский филиал Российского университета дружбы народов, где успевала играть в команде КВН «Кроме шуток». Помимо института Юлия участвовала в конкурсах красоты, занимала высокие места. А институт окончила с красным дипломом.

В 2007 году прошла кастинг и стала участницей шоу «Фабрика звезд-7». Продюсеры не видели ее сольной исполнительницей и включили в группу «Инь-Ян», с которой Юля Паршута заняла третье место. После «Фабрики» группа ещё четыре года гастролировала по стране, но в 2011 году Юлия решила сосредоточиться на сольной карьере. Учиться и записывать новые треки она отправилась в Нью-Йорк.

Вернувшись из США, Юлия Паршута занялась еще и актёрской карьерой. И здесь ее также ждал успех. В 2015 году она получила награду за роль в фильме «Бармен». Дальше - больше и ролей, и песен, и проектов.

Сейчас Юлия продолжает петь и сниматься в кино, а также участвует в популярных телешоу, например, «Один в один, «Маска», «Дуэты».