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Алек Болдуин снова неправильно держит ружье на возобновившихся съемках вестерна «Ржавчина»

Не успели мы написать о том, что с Алека Болдуина сняли обвинение в убийстве оператора Галины Хатчинс, как он снова взялся старое. А точнее — неправильно взялся за ружье на площадке фильма «Ржавчина».

Болдуин снова неправильно держит ружье на возобновившихся съемках
© Super.ru

Съемки вестерна, во время которых и произошла трагедия полтора года назад, возобновились в пятницу, аккурат после вынесения оправдательного приговора. В штат Монтана уже подтянулись все актеры и некоторые члены съемочной группы. Ну а оставшиеся дома фанаты (а еще больше — хейтеры) актера затаив дыхание ждали первых кадров с площадки.

И дождались. Как только бэкстейджи со съемок появились в Сети, пользователи заметили кое-что любопытное. На одном из снимков зафиксирован момент, когда Болдуин передает другому члену команды бутафорское ружье, которое держит за ствол. Похоже, после несчастного случая Алек решил на всякий случай подстраховаться и не браться за приклад, чтобы ненароком не нажать на крючок и опять кого-нибудь не угробить. Конечно, благие намерения — это хорошо, но вот технику безопасности он снова нарушил. Хочется верить, что 65-летнему актеру кто-нибудь однажды расскажет все правила — в конце концов, учиться никогда не поздно. А пока, надеемся, обойдется без новых жертв.

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