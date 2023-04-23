Российский оператор поборется за премию «Эмми»

Видеосервис HBO выдвинет операторов Ксению Середу и Эбена Болтера, работавших над сериалом «Одни из нас», на соискание премии «Эмми».

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Как сообщает Variety, Ксения Середа будет претендовать на награду за съёмку первой серии под названием «Когда ты потерялся в темноте». Также она работала над вторым и седьмым эпизодами. Список номинантов будет объявлен 12 июля.

Оператор в 2017 году окончила ВГИК. Мастером её курса был Юрий Невский, работавший над лентами «Любовь и голуби», «Звезда», «Облако-рай» и многими другими. Сама Середа участвовала в производстве таких популярных картин, как «Хэппи-энд», «Чернобыль» Данилы Козловского, «Звоните ДиКаприо!» и прочих. За фильм «Дылда» Кантемира Балагова кинематографистка была номинирована на премии «Золотой орёл» и «Ника».