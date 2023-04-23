Подросток с синдромом Дауна снялся в фильме "Питер Пэн и Венди"

15-летний Ноа Мэттьюс Матофский с диагностированным синдромом Дауна успешно снялся в картине "Питер Пэн и Венди", сыграв одну из главных ролей, об этом сообщает Daily Mail.

© Постер к фильму

Это первый случай в истории кинематографа, когда актер с таким диагнозом получил значимую роль в киноленте.

Матофский оказался на съемках благодаря своему таланту и инклюзивному агентству талантов. Юный актер отправил приветственный видеоролик, после которого съемочная группа приняла решение позвать его на кастинг. В итоге его утвердили.

Сам актер остался доволен рабочим съемочным процессам и отмечает, что нашел на площадке много новых друзей. Ему понравилось сниматься в вино, более того, он принял решение поступать в театральный колледж, где планирует полноценно освоить профессию актера. Единственной трудностью, по словам Ноа Мэттьюса, для него стало заучивание текстов наизусть.