$81.49-0.1389.35-0.11

Подросток с синдромом Дауна снялся в фильме "Питер Пэн и Венди"

15-летний Ноа Мэттьюс Матофский с диагностированным синдромом Дауна успешно снялся в картине "Питер Пэн и Венди", сыграв одну из главных ролей, об этом сообщает Daily Mail.

Подросток с синдромом Дауна снялся в фильме "Питер Пэн и Венди"
© Постер к фильму

Это первый случай в истории кинематографа, когда актер с таким диагнозом получил значимую роль в киноленте.

Матофский оказался на съемках благодаря своему таланту и инклюзивному агентству талантов. Юный актер отправил приветственный видеоролик, после которого съемочная группа приняла решение позвать его на кастинг. В итоге его утвердили.

За что раскритиковали новый фильм «Питер Пэн и Венди»

Сам актер остался доволен рабочим съемочным процессам и отмечает, что нашел на площадке много новых друзей. Ему понравилось сниматься в вино, более того, он принял решение поступать в театральный колледж, где планирует полноценно освоить профессию актера. Единственной трудностью, по словам Ноа Мэттьюса, для него стало заучивание текстов наизусть.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Гай Ричи завершил съемки новой картины с Генри Кавиллом.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий