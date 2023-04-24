$81.49-0.1389.35-0.11
2 часа назад

Ана де Армас заявила, что не готова играть Чудо-женщину вместо Галь Гадот

Газета.Ruиещё 1

Актриса Ана де Армас в беседе с Wired Auto Complete ответила на вопрос, хотела ли бы она сыграть Чудо-женщину в новых проектах DC Studios.

Ана де Армас заявила, что не готова играть Чудо-женщину вместо Галь Гадот
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Изначально в фильмах DC роль Чудо-женщины играла Галь Гадот — артистка перевоплотилась в персонажа в нескольких проектах студии. Армас призналась, что не стала бы занимать место коллеги и играть эту роль вместо нее.

«Что ж, я считаю, что Галь Гадот отлично справляется с работой. Думаю, ей нужно продолжать это делать», — поделилась актриса.

Гадот появилась в роли Чудо-женщины в недавно вышедшем фильме «Шазам! Ярость богов». Дальнейшая судьба персонажа остается неизвестной. Изначально планировалось снять третью часть «Чудо-женщины», однако после прихода Джеймса Ганна и Питера Сафрана на руководящую должность в DC судьба персонажа остается неизвестной.

Актеры,Чудо-женщина,Питер Сафран,Ана де Армас,Галь Гадот,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий