Ана де Армас заявила, что не готова играть Чудо-женщину вместо Галь Гадот

Актриса Ана де Армас в беседе с Wired Auto Complete ответила на вопрос, хотела ли бы она сыграть Чудо-женщину в новых проектах DC Studios.

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Изначально в фильмах DC роль Чудо-женщины играла Галь Гадот — артистка перевоплотилась в персонажа в нескольких проектах студии. Армас призналась, что не стала бы занимать место коллеги и играть эту роль вместо нее.

«Что ж, я считаю, что Галь Гадот отлично справляется с работой. Думаю, ей нужно продолжать это делать», — поделилась актриса.