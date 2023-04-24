Асмус показала фото со съемок «Вызова», сделанные на Байконуре

Эти фото сделаны на Байконуре 1,5 года назад. В день, когда мы провожали в космос отважных и талантливых Юлию Пересильд и Клима Шипенко. Мы стоим на фоне той самой ракеты, на которой буквально через два часа ребята отправятся туда, в неизведанное. Эти эмоции невозможно описать и невозможно передать. Это самое сильное впечатление в жизни, которое мало с чем можно сравнить.