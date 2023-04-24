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Актриса Кристина Асмус показала фото со съёмок «Вызова», сделанные на Байконуре

Актриса Кристина Асмус, известная по сериалу «Интерны» и фильму «Текст», опубликовала в социальных сетях фото, которые были сделаны полтора года назад на съёмках ленты «Вызов». Актриса также поделилась своими впечатлениями от того дня.

Асмус показала фото со съемок «Вызова», сделанные на Байконуре
© Чемпионат.com

Как отметила Асмус, на фото можно увидеть ракету, на которой Юлия Пересильд, Клим Шипенко и другие отправились в космос.

Эти фото сделаны на Байконуре 1,5 года назад. В день, когда мы провожали в космос отважных и талантливых Юлию Пересильд и Клима Шипенко. Мы стоим на фоне той самой ракеты, на которой буквально через два часа ребята отправятся туда, в неизведанное. Эти эмоции невозможно описать и невозможно передать. Это самое сильное впечатление в жизни, которое мало с чем можно сравнить.

Фильм «Вызов» уже можно посмотреть в кинотеатрах. О наших впечатлениях от фильма можно узнать в материале ниже.

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