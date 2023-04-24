Умер актер из сериала "Биение сердца" Дэйл Микс

Актер из сериала "Биение сердца" Дэйл Микс умер в 48 лет от сердечной недостаточности
В госпитале Саут-Шилдса скончался английский актер театра, кино и ТВ Дэйл Микс. Об этом сообщают СМИ страны со ссылкой на подтверждение от семьи артиста. Причина - сердечная недостаточность.
Микс родился 6 мая 1974 года. Активно гастролировал по стране в составе труппы мюзикла "Чикаго", появлялся в постановках Театра Вест-Энда.
Среди экранных работ - "Чисто английское убийство", "Катастрофа", "Донор", "Биение сердца", "Байкер-гроув", "Быть человеком", другие.