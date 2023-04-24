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Актер из сериала "Биение сердца" Дэйл Микс умер в 48 лет от сердечной недостаточности

В госпитале Саут-Шилдса скончался английский актер театра, кино и ТВ Дэйл Микс. Об этом сообщают СМИ страны со ссылкой на подтверждение от семьи артиста. Причина - сердечная недостаточность.

Умер актер из сериала "Биение сердца" Дэйл Микс
© Российская газета

Микс родился 6 мая 1974 года. Активно гастролировал по стране в составе труппы мюзикла "Чикаго", появлялся в постановках Театра Вест-Энда.

Среди экранных работ - "Чисто английское убийство", "Катастрофа", "Донор", "Биение сердца", "Байкер-гроув", "Быть человеком", другие.

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