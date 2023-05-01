Как первая роль Алана Рикмана определила его карьеру в кино
Британский актер Алан Рикман, известный всем по роли Северуса Снэйпа в фильмах о Гарри Поттере, не хотел сниматься в "Крепком орешке". Эта кинокартина стала дебютной для Рикмана, но перед началом съемок его терзали сомнения.
Дело в том, что актер не хотел, чтобы его первым экранным героем был злодей.
Рикман не хотел быть типичным злодеем в боевике, так как понимал, что впоследствии его образ будут ассоциировать с антагонистом.
Также актер активно правил сценарий, потому что считал, что его персонаж был плохо проработан.
Не смотря ни на что, именно эта роль в фильме "Крепкий орешек" принесла Алану Рикману известность.
Подробнее о том, как первая роль Алана Рикмана повлияла на его карьеру в кино, смотрите в видео блогера @Kinoinfa.
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