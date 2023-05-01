Как первая роль Алана Рикмана определила его карьеру в кино

Британский актер Алан Рикман, известный всем по роли Северуса Снэйпа в фильмах о Гарри Поттере, не хотел сниматься в "Крепком орешке". Эта кинокартина стала дебютной для Рикмана, но перед началом съемок его терзали сомнения.

Дело в том, что актер не хотел, чтобы его первым экранным героем был злодей.

Рикман не хотел быть типичным злодеем в боевике, так как понимал, что впоследствии его образ будут ассоциировать с антагонистом.

Также актер активно правил сценарий, потому что считал, что его персонаж был плохо проработан.

Не смотря ни на что, именно эта роль в фильме "Крепкий орешек" принесла Алану Рикману известность.

Подробнее о том, как первая роль Алана Рикмана повлияла на его карьеру в кино, смотрите в видео блогера @Kinoinfa.