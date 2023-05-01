$80.51-1.0588.37-1.83

Как первая роль Алана Рикмана определила его карьеру в кино

Британский актер Алан Рикман, известный всем по роли Северуса Снэйпа в фильмах о Гарри Поттере, не хотел сниматься в "Крепком орешке". Эта кинокартина стала дебютной для Рикмана, но перед началом съемок его терзали сомнения.

Дело в том, что актер не хотел, чтобы его первым экранным героем был злодей.

Рикман не хотел быть типичным злодеем в боевике, так как понимал, что впоследствии его образ будут ассоциировать с антагонистом.

Также актер активно правил сценарий, потому что считал, что его персонаж был плохо проработан.

Не смотря ни на что, именно эта роль в фильме "Крепкий орешек" принесла Алану Рикману известность.

Актер Мэттью Риз рассказал, почему лишился роли Джеймса Бонда

Подробнее о том, как первая роль Алана Рикмана повлияла на его карьеру в кино, смотрите в видео блогера @Kinoinfa.

Ранее мы писали о том, на какую жертву пришлось пойти Киану Ривзу ради роли в фильме "Матрица".

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий