Зрители раскритиковали Disney за выбор актрис на роли сестер Ариэль в ремейке «Русалочки»
Перезапуск «Русалочки» продолжает оставаться одной из обсуждаемых тем среди любителей кино. На этот раз поводом для дискуссий послужили актрисы, которые сыграют сестер Ариэль.
Очередной ремейк от студии Disney выйдет на экраны в мае 2023 года. На днях в Сети появились кадры, как будут выглядеть сестры главной героини Ариэль.
Многих зрителей смутило расовое разнообразие сестер русалочки. Большинство зрителей призвали студию оставить все так, как было представлено в оригинальном мультфильме.
Шумиха вокруг ремейка «Русалочки» началась после оглашения имени исполнительницы главной роли. Disney выбрала афроамериканскую актрису Холли Бейли. Многие зрители раскритиковали студию за такую кандидатку и призвали выбрать другую артистку. В Сети уже появился трейлер фильма, который собрал рекордное количество дизлайков.