Зрители раскритиковали Disney за выбор актрис на роли сестер Ариэль

Перезапуск «Русалочки» продолжает оставаться одной из обсуждаемых тем среди любителей кино. На этот раз поводом для дискуссий послужили актрисы, которые сыграют сестер Ариэль.

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Очередной ремейк от студии Disney выйдет на экраны в мае 2023 года. На днях в Сети появились кадры, как будут выглядеть сестры главной героини Ариэль.

Многих зрителей смутило расовое разнообразие сестер русалочки. Большинство зрителей призвали студию оставить все так, как было представлено в оригинальном мультфильме.