Харрисон Форд подтвердил, что новый «Индиана Джонс» станет для него последним
Звезда Голливуда Харрисон Форд дал интервью журналу Total Film, в котором заявил об окончательном уходе из проекта «Индиана Джонс». Пятая часть кинофраншизы — «Колесо судьбы» станет для него последней.
Артист рассказал, что слышал о планах Disney+ сделать сериал по этой истории. Свое мнение по этому поводу он не озвучил, но сказал, что принимать участие в данном проекте точно не будет.
Форд неоднократно говорил, что собирался «повесить шляпу на гвоздь» еще раньше. Но в итоге было решено поставить точку в «Индиане Джонсу и Колесе судьбы». Премьера приключенческого боевика намечена на 30 июня 2023 года