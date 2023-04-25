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Харрисон Форд подтвердил, что новый «Индиана Джонс» станет для него последним

Звезда Голливуда Харрисон Форд дал интервью журналу Total Film, в котором заявил об окончательном уходе из проекта «Индиана Джонс». Пятая часть кинофраншизы — «Колесо судьбы» станет для него последней.

Форд подтвердил, что новый «Индиана Джонс» станет для него последним
© Слово и дело

Артист рассказал, что слышал о планах Disney+ сделать сериал по этой истории. Свое мнение по этому поводу он не озвучил, но сказал, что принимать участие в данном проекте точно не будет.

Форд неоднократно говорил, что собирался «повесить шляпу на гвоздь» еще раньше. Но в итоге было решено поставить точку в «Индиане Джонсу и Колесе судьбы». Премьера приключенческого боевика намечена на 30 июня 2023 года

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