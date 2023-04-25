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Актер Харрисон Форд заявил, что больше не будет играть Индиану Джонс

Актер Харрисон Форд признался, что после окончания съемок в новом фильме «Индиана Джонс и колесо судьбы» больше не будет участвовать в проектах, связанных с этим персонажем. Об этом он заявил в беседе с журналом Total Film.

Харрисон Форд больше не будет играть Индиану Джонс
© Кадр из фильма "Индиана Джонс 5: Часы судьбы"

Форд подчеркнул, что последний фильм является завершающим в серии, и он предполагает, что это будет последний раз, когда он играет роль ученого-археолога. Кроме того, актер не будет участвовать в предстоящем сериале Disney, если он будет реализован.

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Трейлер фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы», где Харрисон Форд играет культового авантюриста, был выпущен 7 апреля. Проект появится на больших экранах 30 июня 2023 года. Сюжет фильма расскажет о том, как друг героя, Саллах (Джон Рис-Дэвис), напомнит ему о захватывающих приключениях и призовет на новое задание.

Ранее мы писали о том, что Аль Пачино объяснил, почему Харрисон Форд обязан ему карьерой.

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