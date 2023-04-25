О какой упущенной роли жалеет Дженнифер Лоуренс
32-летняя Дженнифер Лоуренс – одна из самых ярких и востребованных звезд Голливуда. Уже в 23 года актриса получила "Оскар" – награду, к которой многие именитые артисты идут годами.
Однако на пути к всемирной известности Лоуренс не единожды сталкивалась с препятствиями. Подробнее об одном из них – в материале "Рамблера".
В 2010 году на экраны вышел фильм Тима Бертона "Алиса в Стране чудес", главную роль в котором исполнила юная австралийская актриса Миа Васиковска. Роль Алисы стала для Мии настоящим прорывом в карьере. Но мало кто знает о том, что на месте Васиковски могла оказаться Лоуренс.
Дженнифер тоже проходила кастинг на роль Алисы, но Миа показалась создателям картины куда более убедительной. Этот провал стал большим потрясением для Лоуренс. В то время своей болью будущая звезда поделилась с Эммой Стоун, которую часто встречала на пробах.
Однако очень скоро удача все же улыбнулась Лоуренс. В 2010 году на экраны вышла драма "Зимняя кость", где Дженнифер исполнила главную роль. Роль в фильме Дебры Граник принесла Лоуренс первую номинацию на "Оскар".
Дальше карьера Дженнифер начала стремительно набирать обороты. Вскоре она снялась в "Людях Икс", затем в фильме "Мой парень – псих", а после в "Голодных играх", которые окончательно сделали актрису звездой.