О какой упущенной роли жалеет Дженнифер Лоуренс

32-летняя Дженнифер Лоуренс – одна из самых ярких и востребованных звезд Голливуда. Уже в 23 года актриса получила "Оскар" – награду, к которой многие именитые артисты идут годами.

© Кадр из фильма "Пассажиры"

Однако на пути к всемирной известности Лоуренс не единожды сталкивалась с препятствиями. Подробнее об одном из них – в материале "Рамблера".

В 2010 году на экраны вышел фильм Тима Бертона "Алиса в Стране чудес", главную роль в котором исполнила юная австралийская актриса Миа Васиковска. Роль Алисы стала для Мии настоящим прорывом в карьере. Но мало кто знает о том, что на месте Васиковски могла оказаться Лоуренс.

Дженнифер тоже проходила кастинг на роль Алисы, но Миа показалась создателям картины куда более убедительной. Этот провал стал большим потрясением для Лоуренс. В то время своей болью будущая звезда поделилась с Эммой Стоун, которую часто встречала на пробах.

Однако очень скоро удача все же улыбнулась Лоуренс. В 2010 году на экраны вышла драма "Зимняя кость", где Дженнифер исполнила главную роль. Роль в фильме Дебры Граник принесла Лоуренс первую номинацию на "Оскар".