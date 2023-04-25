Как Юрий Яковлев обрел всенародную любовь

Анекдотичный поручик Ржевский, интеллигентный Ипполит, мятущийся князь Мышкин, разгневанный управдом Бунша и, конечно, Иван Грозный — этих персонажей Юрий Яковлев воплотил так, что на протяжении десятилетий они остаются в сердцах миллионов зрителей.

Рассказываем о том, как складывался творческий путь одного из самых ярких советских артистов.

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Возможно, вы что-то не знали об актере.

Юрий Васильевич меняет профессию

Юрий Яковлев родился 25 апреля 1928 года в Москве в семье юриста Василия Яковлева и медсестры Ольги Ивановой. В первые годы Великой Отечественной войны, находясь в эвакуации в Уфе, Юрий вместе с матерью работал в госпитале. Когда в 1943 году они вернулись в Москву, Яковлев пошел учиться в вечернюю школу и устроился помощником механика в гараже посольства США — в это время он не только научился ремонтировать автомобили, но и увлекся международными отношениями, хорошо заговорил по-английски и решил поступать в МГИМО. Яковлев собирался стать дипломатом, но почему-то передумал и отправился поступать на актера.

Во ВГИКе юноше отказали: несмотря на то что он прошел все три вступительных тура и даже собеседование с Сергеем Герасимовым, на финальном этапе — кинопробах — его внешность сочли некиногеничной. В Щукинском училище Юрия тоже ждала неудача: среди педагогов, которые прослушивали абитуриентов, был Владимир Этуш — он раскритиковал молодого Яковлева и посоветовал ему идти на завод, а не на сцену. Однако за парня заступилась актриса Цецилия Мансурова. "Она вдруг вскочила с места и, хлопнув себя рукой по бедру каким-то неожиданно залихватским жестом, воскликнула: "Ну как его можно не взять? Посмотрите, какие у него глаза!" — вспоминал в книге "Между прошлым и будущим" Юрий Яковлев. Благодаря Мансуровой юношу все же приняли в "Щуку". Правда, спустя год хотели отчислить — по актерскому мастерству Юрий получил двойку, но Мансурова снова спасла ситуацию.

К концу учебы в "Щуке" Яковлев зарекомендовал себя как надежду театрального искусства, и сразу после выпуска его приняли в Театр имени Вахтангова. Впоследствии он проработал в нем целых шестьдесят лет, сыграв более пятидесяти ролей.

Камера, мотор

Дебют Юрия Яковлева в кино состоялся на съемках фильма Сергея Юткевича "Великий воин Албании Скандербег". Несмотря на то что картина получила приз на Каннском фестивале, свое эпизодическое появление в образе воина актер ролью не считал. "Совместимость" себя с кинематографом он решил проверить пару лет спустя, когда получил небольшую роль провинциального актера Чахоткина в водевиле Константина Юдина "На подмостках сцены", где играли Василий Меркурьев и Юрий Любимов. "Понимаю, что шедевра я не создал, но многое подглядел у знаменитых мастеров. И мне понравилось сниматься", — вспоминал позже Яковлев. Настоящий успех пришел к нему в 1958 году после выхода картины Ивана Пырьева "Идиот".

По воспоминаниям Пырьева, после премьеры поползли слухи, что Яковлев, как и его герой, в самом деле страдает ментальным расстройством. Причем то, как убедительно и проникновенно Яковлев вжился в образ князя Мышкина, впечатлило зрителей и критиков не только в СССР, но и за границей.

Режиссер и актер представили "Идиота" в Америке, после чего студия 20th Century Fox предложила Яковлеву роль Христа в голливудском фильме. Но Пырьев настоял, чтобы Юрий Яковлев отказался. В 1959 году "Идиот" был назван лучшим фильмом по версии журнала "Советский экран", а Яковлев зарекомендовал себя как серьезный артист.

Время больших ролей

Несмотря на то что роль Ипполита в "Иронии судьбы" Эльдара Рязанова принесла Яковлеву по-настоящему всенародную любовь, их творческие отношения с режиссером складывались не так уж гладко. В начале 1960-х директор "Мосфильма" Пырьев буквально на коленях умолял актера сняться в научно-фантастической комедии Рязанова "Человек ниоткуда".

Роль антрополога Яковлеву не особо нравилась, но после такого выпада Пырьева он не мог отказаться. К несчастью, картину ждал провал: ее сочли идеологически неправильной, экстренно сняли с проката и запретили почти на 25 лет. Но кинематографисты успели сработаться, и спустя год Яковлев блестяще сыграл поручика Ржевского в комедии Рязанова "Гусарская баллада" (1962). Картину посмотрели почти 50 млн зрителей, а анекдотичный образ Ржевского, который создал Яковлев, быстро ушел в народ.

Прорывными для Юрия Яковлева стали 1970-е годы. Всесоюзную любовь ему подарило участие в комедии Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" (1973), где актер появился сразу в двух образах: Ивана Грозного и управдома Бунши.

Яковлев не только мастерски сыграл обе роли, но и украсил картину собственными шутками. По воспоминаниям современников, Яковлев и в кино, и в театре обожал импровизировать. Так, например, именно с его подачи Иван Грозный слушал запись Владимира Высоцкого и накалывал колбасу старинным кинжалом.

Волю своему комедийному таланту Яковлев дал и на съемках "Иронии судьбы" (1975). Ставшую крылатой фразу "тепленькая пошла" актер придумал на ходу, когда после ряда неудачных дублей в душе вместо холодной воды неожиданно полилась горячая. О том, какая гадкая заливная рыба, Юрий Яковлев тоже добавил от себя после того, как блюдо несколько часов простояло без холодильника.

Интересно, что роли, впоследствии ставшие знаковыми — Ипполита и Ивана Васильевича, — Яковлев получил практически случайно. Например, Гайдай изначально видел в роли царя и управдома Юрия Никулина, специально под него и писал сценарий, но артист уехал на гастроли с цирком. Рязанов же утверждал на роль Ипполита Олега Басилашвили, но у актера умер отец, он отказался от участия в проекте, и на замену ему взяли Юрия Яковлева.

В 1980-е годы Яковлев сыграл еще в нескольких крупных картинах — в "Карнавале" Татьяны Лиозновой, в киноэпопее Юрия Озерова "Битва за Москву", трагикомедии Георгия Данелии "Кин-дза-дза!".

Голос вечности

Большинство режиссеров и актеров, работавших с Яковлевым, отмечали особую силу его голоса — бархатного, густого, располагающего. Его манеру произношения сравнивали с речью Юрия Левитана. Актер неоднократно участвовал в радиоспектаклях, озвучивании грампластинок и фильмов. В "Берегись автомобиля", как и в "Стариках-разбойниках", Яковлев ни разу не появляется на экране, но без его закадрового голоса эти картины сложно представить.