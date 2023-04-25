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Александр Невский отказался играть «русского убийцу» в голливудском фильме

Известный актёр, режиссёр и герой мемов Александр Невский в социальных сетях рассказал о том, что недавно отказался от крупной роли. Как отметил Невский, ему предложили сыграть антагониста — «безжалостного русского убийцу».

Невский отказался играть «русского убийцу» в Голливуде
© Чемпионат.com

Александр сообщил, что в этой ленте планировалось участие Моргана Фримена, с которым российский актёр давно мечтал поработать. В качестве причины Невский отметил, что играет киногероев, а не «уродов из чудовищной реальности».

Мне только что предложили сыграть главного злодея — безжалостного русского убийцу — в новом голливудском боевике. Я отказался, хотя в фильме планируется участие Моргана Фримена, с которым я всегда мечтал работать.

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