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Звезду турецкого сериала «Ветреный» Акына Акынезю заметили в Москве

Акына Акынезю, звезду турецкого сериала «Ветреный» заметили в центре Москвы.

Звезду турецкого сериала «Ветреный» заметили в Москве
© Runews24

Турецкого актера заметили в столице поклонники и сразу опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, как актер что-то обсуждает за ужином в ресторане.

Как оказалось, Акынезю прибыл в Россию по работе и ужинал он с директором по контенту «ИВИ» Иваном Грининым, который является его менеджером. Так что совсем скоро любители турецких сериалов смогут насладиться еще одним интересным проектом с участием Акына Акынезю.

Помимо этого, онлайн-кинотеатр разыграет поезду в Турцию и ужин с актером.

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