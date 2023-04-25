Звезду турецкого сериала «Ветреный» заметили в Москве

Звезду турецкого сериала «Ветреный» Акына Акынезю заметили в Москве
Акына Акынезю, звезду турецкого сериала «Ветреный» заметили в центре Москвы.
Турецкого актера заметили в столице поклонники и сразу опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, как актер что-то обсуждает за ужином в ресторане.
Как оказалось, Акынезю прибыл в Россию по работе и ужинал он с директором по контенту «ИВИ» Иваном Грининым, который является его менеджером. Так что совсем скоро любители турецких сериалов смогут насладиться еще одним интересным проектом с участием Акына Акынезю.
Помимо этого, онлайн-кинотеатр разыграет поезду в Турцию и ужин с актером.