Звезду турецкого сериала «Ветреный» заметили в Москве

Турецкого актера заметили в столице поклонники и сразу опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, как актер что-то обсуждает за ужином в ресторане.

Как оказалось, Акынезю прибыл в Россию по работе и ужинал он с директором по контенту «ИВИ» Иваном Грининым, который является его менеджером. Так что совсем скоро любители турецких сериалов смогут насладиться еще одним интересным проектом с участием Акына Акынезю.