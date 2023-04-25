Николас Кейдж объяснил свою «любовь» к низкобюджетным фильмам

Оказывается, актёр вынужден был хвататься за любую возможность заработать.
Николас Кейдж вспомнил, как пережил «тёмный» период своей жизни. Однажды он слишком много «инвестировал в сектор недвижимости» и поплатился за это, оставшись с огромным долгом.
«Рынок недвижимости рухнул, а я не смог вовремя оттуда исчезнуть», - пояснил Кейдж в беседе с телеведущей Шэрин Альфонси на программе «60 Minutes» телеканала CBS.
«Я всё им выплатил, но это было около $6 миллионов. И я никогда не признавал себя банкротом».
Звезда «Сокровища нации» постоянно работал, чтобы справиться с финансовыми трудностями.
«Это был тёмный период», - признал он, добавив, что «без сомнения» хватался за множество ролей, которые в итоге помогли ему вернуть утерянное.
«Работа была всегда моим ангелом-хранителем. Она могла быть невысокого качества, но это была всё же работа», - отметил Николас.
При этом, он встал на защиту малобюджетных картин, в которых снимался в то время. Зачастую над Кейджем подшучивали, что он хватался за всякий кинотрэш, и ему было наплевать на репутацию, как свою, так и режиссёра.
«Даже, если фильм в результате оказывался паршивым, они знали, что я не буду трезвонить по этому поводу, что мне не всё равно», - заявил Кейдж.