Николас Кейдж объяснил свою «любовь» к низкобюджетным фильмам

Николас Кейдж вспомнил, как пережил «тёмный» период своей жизни. Однажды он слишком много «инвестировал в сектор недвижимости» и поплатился за это, оставшись с огромным долгом.

«Рынок недвижимости рухнул, а я не смог вовремя оттуда исчезнуть», - пояснил Кейдж в беседе с телеведущей Шэрин Альфонси на программе «60 Minutes» телеканала CBS. «Я всё им выплатил, но это было около $6 миллионов. И я никогда не признавал себя банкротом».

«Это был тёмный период», - признал он, добавив, что «без сомнения» хватался за множество ролей, которые в итоге помогли ему вернуть утерянное.

«Работа была всегда моим ангелом-хранителем. Она могла быть невысокого качества, но это была всё же работа», - отметил Н иколас.

При этом, он встал на защиту малобюджетных картин, в которых снимался в то время. Зачастую над Кейджем подшучивали, что он хватался за всякий кинотрэш, и ему было наплевать на репутацию, как свою, так и режиссёра.