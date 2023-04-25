Ливанов назвал выдающиеся качества актера Юрия Яковлева

25 апреля 1928 года появился на свет актер театра и кино, народный артист СССР, кавалер ордена Ленина Юрий Яковлев.
В день рождения артиста воспоминаниями о нем поделился киноактер, режиссер кино и мультипликации, сценарист, писатель Василий Ливанов. Его слова приводит ФАН.
Собеседник агентства отметил, что был хорошо знаком с артистом и всегда считал его выдающимся и одаренным. Также Ливанов признался, что не раз запечатлевал Яковлева на бумаге в разных образах.
"Он был очень веселым, раскрытым: хохотун, большой выдумщик. С ним было замечательно, весело. У нас с ним были дружеские отношения, и он это высоко ценил. Я ведь закончил московскую художественную школу. У меня много шаржей и карикатур. Много раз рисовал Юру в различных ролях", — рассказал режиссер.