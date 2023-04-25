Ливанов назвал выдающиеся качества актера Юрия Яковлева

"Он был очень веселым, раскрытым: хохотун, большой выдумщик. С ним было замечательно, весело. У нас с ним были дружеские отношения, и он это высоко ценил. Я ведь закончил московскую художественную школу. У меня много шаржей и карикатур. Много раз рисовал Юру в различных ролях", — рассказал режиссер.