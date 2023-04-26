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Виктор Сухоруков порассуждал о синдроме одной роли

Российский актер Виктор Сухоруков исполнил одну из ведущих ролей в фильмах режиссера Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2». Спустя годы артист вспомнил, как проходила работа над криминальной драмой.

Виктор Сухоруков порассуждал о синдроме одной роли
© Слово и Дело

Благодаря роли старшего брата Данилы Багрова Сухоруков получил всенародное признание. Но у актера были сомнения, что образ может стать препятствием на его профессиональном пути. В качестве примера артист привел знаменитых актеров. Так Вячеслав Тихонов «застрял» в образе Штирлица, а Анатолий Кузнецов остался Суховым из «Белого солнца пустыни».

«Конечно, и надо мной висит образ "Брата" и "Брата-2" — но он не мешает, оказывается, ни режиссерам, ни продюсерам, ни мне получать роли Павла Первого, генералов, начальников», — отметил актер, рассуждая о синдроме одной роли.

Сухоруков опасался, что тоже станет заложником одной роли. Но беспокойства были напрасными. После «Брата» он продолжил активно сниматься в кино. Его и сегодня приглашают в интересные проекты, пишет Posta Magazine.

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