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Александр Невский заявил, что отказался от роли в фильме с Морганом Фрименом

Актер Александр Невский отказался от привлекательного предложения сыграть в голливудском боевике.

Невский заявил, что отказался от роли в фильме с Фрименом
© Российская Газета

Артист заверяет, что ему не подходит роль "безжалостного русского убийцы" - в фильме он был бы главным злодеем. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

"Я отказался, хотя в фильме планируется участие Моргана Фримена, с которым я всегда мечтал работать. Я играю киногероев", - написал актер, не упустив случая в очередной раз критически высказаться о соотечественниках.

Последняя заметная его роль - русский стрелок в его же вестерне "Нападение на Рио Браво", который завирусился в интернете.

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