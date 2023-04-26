Невский заявил, что отказался от роли в фильме с Фрименом

Александр Невский заявил, что отказался от роли в фильме с Морганом Фрименом
Актер Александр Невский отказался от привлекательного предложения сыграть в голливудском боевике.
Артист заверяет, что ему не подходит роль "безжалостного русского убийцы" - в фильме он был бы главным злодеем. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
"Я отказался, хотя в фильме планируется участие Моргана Фримена, с которым я всегда мечтал работать. Я играю киногероев", - написал актер, не упустив случая в очередной раз критически высказаться о соотечественниках.
Последняя заметная его роль - русский стрелок в его же вестерне "Нападение на Рио Браво", который завирусился в интернете.