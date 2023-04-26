В Самаре скончался народный артист России Борисов

Народный артист России, лауреат Государственной премии РСФСР Владимир Борисов скоропостижно скончался на 76 году жизни 26 апреля, сообщили в пресс-службе Самарского академического театра драмы имени Горького.

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Выпускник знаменитого Щепкинского училища Владимир Борисов поступил в труппу Самарского театра драмы в 1974 году. Актер воплотил на сцене десятки ярких разноплановых ролей, в полной мере раскрыв свой поистине уникальный талант.

- Владимир Владимирович принадлежал к той категории артистов, на которых зритель специально шел в театр. Актер пользовался огромным уважением и любовью у коллег. Мы приносим самые искренние соболезнования родным и близким Владимира Владимировича, всем, кто его знал и любил, - отметили в пресс-службе.

Владимир Борисович известен не только как театральный актер. Он также снимался в кино. Так, он получил широкую известность после исполнения роли Семена Савельева в киноэпопее "Вечный зов", снятой по одноименному роману Анатолия Иванова.