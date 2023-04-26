Стали известны подробности смерти актера сериала «Реальные пацаны»

Стали известны подробности смерти 32-летнего актера, известного по сериалу «Реальные пацаны», Василия Масалитина во время операции. Об этом сообщил источник в разговоре с «Известиями».

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После вскрытия тела обнаружилось, что у артиста было несколько переломов ноги: открытый оскольчатый перелом средней трети большеберцовой кости и нижней трети малоберцовой кости левой голени со смещением отломков. Помимо этого, выяснилось, что у Масалитина начались гнойное воспаление и инфекционное осложнение после оперирования.

Сообщается, что состояние умершего актера также было осложнено анемией средней тяжести и употреблением запрещенных веществ. По данным издания, в медицинское учреждение мужчина поступил еще 11 февраля, заявив о том, что получил переломы ноги 27 января у себя дома.