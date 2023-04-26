Актер из «Гарри Поттера» поддержал Роулинг на фоне скандала

По слова актера, происходящее «действительно грустно». «Я думаю, что Джоан Роулинг потрясающая. Мне самому не приходилось сталкиваться с [отрицательной реакцией], но я бы поддержал ее в этом, я думаю, если бы до этого дошло», — сказал Бродбент.